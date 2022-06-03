نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من تكون عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

استمرار الرياح النشطة

كما نبّه المركز من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وأشار تقرير المركز اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.