أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة وحتى الأسبوع القادم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، حدوث نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة ما يؤدي لانعدام في الرؤية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وشرق تبوك وعلى سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة “ينبع ورابغ وجدة) خاصة على الطرق السريعة بدءًا من الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم.

درجات الحرارة المتوقعة

كما توقع بتجاوز درجات الحرارة العظمى 46 مْ على مناطق مكة المكة والمدينة المنورة (المحافظات بين المدينة وينبع) وشمال المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي) ابتداء من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على المنطقة الشرقية والرياض؛ يمتد إلى نجران، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق: القصيم، حائل، الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.