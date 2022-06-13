أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجات حرارة اليوم، الاثنين في المملكة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

ونشر المركز إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، توقع فيه إن مكة المكرمة تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة أقل درجة حرارة عند 18 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تأتي في بعض المدن كالتالي: مكة المكرمة 46، وادي الدواسر 45، والمدينة المنورة والدمام 44.

وتسجل مدن الرياض وبريدة والدوادمي 43 درجة، أما درجات الحرارة الصغرى، فتسجل الباحة 18 درجة، وأبها وطريف 19، والقريات 20.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، فيما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.