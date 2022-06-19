أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 525.24 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 11299.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 178 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 372 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 195 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جاكو، والتموين، وصناعة الورق، وشاكر، وسايكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفرة، وأنعام القابضة، وعطاء، وبحر العرب، وصادرات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.40% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، و إس تي سي، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 763.77 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 20740.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 541 مليون سهم تقاسمتها 2363 صفقة.