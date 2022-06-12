حصدت الأكاديمية الأولمبية السعودية، مساء اليوم الأحد، جائزة “أوتو سيميزيك”، كأول أكاديمية أولمبية وطنية تفوز بهذه الجائزة.

الأكاديمية الأولمبية السعودية تتوج بجائزة:

وتسلم نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الجائزة من رئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية، إيفيليوس كوفيليوس.

وأعرب الأمير فهد بن جلوي، عن شكره للقيادة الحكيمة على دعمها المستمر للقطاع الرياضي، بمتابعة يومية من رئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ويأتي هذا التكريم نظير إعادة تفعيل الأكاديمية السعودية منذ منتصف العام الماضي، وإقامتها للعديد من البرامج التعليمية المتنوعة التي استهدفت الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الجامعية، بجانب عدد من منسوبي القطاع الرياضي في المملكة، ما ساعد في رفع جودة التعليم الأولمبي بالسعودية، في وقت وجيز.

برنامج السفراء الأولمبيين للأكاديمية الأولمبية الدولية:

وجاء التكريم خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم بمناسبة تدشين النسخة الـ62 لبرنامج السفراء الأولمبيين للأكاديمية الأولمبية الدولية، في العاصمة اليونانية أثينا، بحضور رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو.