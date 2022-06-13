لفتت مدينة عسير أنظار العالم اليوم، بعد فوزها بلقب منطقة فنون الطهي العالمية 2024م، كأول منطقة من خارج قارة أوروبا تفوز باللقب.

وأعلن المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT) اليوم الاثنين عن فوز منطقة عسير بلقب منطقة فنون الطهي العالمية 2024م، ومن المنتظر أن تتوج “عسير” باللقب من قبل رئيس المعهد، ديان دود في حفلٍ رسمي سيقام في مدينة تورينو الإيطالية في 24 سبتمبر المقبل.

أكلات عسير في قلب التراث

ويعود الفوز بهذا اللقب بفوائد متعددة على المنطقة والمجتمع المحلي، من بينها إبراز الأصول الثقافية والغذائية المميزة للمنطقة دوليًا من خلال إظهار طرق الطعام التقليدية، ورفع الوعي بالقضايا الغذائية على نطاق واسع من أجل حياة صحية ومستدامة عبر البرامج التعليمية.

كما يساهم في تعزيز مشاريع إشراك المجتمعات المحلية، إضافةً إلى الإسهام في حماية البيئة وحماية التنوع البيولوجي والحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتحفيز أصحاب المصلحة الإقليميين للتنمية، كما سيُساعد على بناء الهوية الإقليمية للمنطقة.

ويساعد الفوز باللقب في رفع قيمة المجتمع المحلي وثقافته الغذائية، إلى جانب دعم الاقتصاد من خلال تشجيع التمويل من القطاعين العام والخاص، وتحسين جودة المنتجات والضيافة في المنطقة لتعزيز السياحة المستدامة.

وتتميز منطقة عسير بعدد من الأكلات المميزة؛ منها:

الحنيذ

يعتبر من أشهر الأكلات في مدينة أبها، ويطهى عبر وضع لحم الضأن في حفرة حرارية مخصصة تسمى المحنذ، يُشعل فيها الحطب ونبات المرخ، وقطع اللحم، ويتم تغطيته بطبقة أخرى من المرخ ثم بقطعة من القماش قبل أن تُغطى الحفرة بإحكام.

وينضج اللحم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من بقائه في الحفرة المذكورة، ليقدم بعد ذلك مع الأرز الكبسة المزين بالمكسرات.

الشّدخ والرِّجْلة

هي نبتات تشبه الملوخية، يتم طهيهما معًا لتؤكلا مع الخبز كإدام، وبالرغم من عدم شهرة هذه الوجبة في أنحاء المملكة إلا أنها تعتبر من أهم الوجبات في عسير.



العريكة

تعتبر من المأكولات التراثية في جنوب الباحة وجازان؛ وهي تطهى بالدقيق والماء والتمر، وتعتبر من أشهر أنواح الحلويات.

وبالإضافة لما سبق يعتبر خبز التنور، والمشغوثة من أشهر أكلات المطبخ في عسير.