أسهم استمرار هطول الأمطار على أجزاء واسعة من منطقة عسير خلال الأيام الماضية وحتى عصر اليوم، في نشر حالة من التفاؤل بصيف معتدل وأمطار متواصلة تعزز الغطاء النباتي الذي تشتهر به المنطقة مع تشكل لوحات جمالية مع حبات البَرد ناصعة البياض.

أمطار متوسطة إلى غزيرة:

وشهدت مدينة أبها ومتنزهات “السودة” و”السحاب” وقرى “الوادي الطالع” إضافة إلى محافظات رجال ألمع وسراة عبيدة، أمس الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البَرد سالت على أثرها الأودية والشعاب.

استمتاع بالأجواء:

وتحرص العائلات على الاستمتاع بالأجواء الباردة والضباب اللذين يغطيان المتنزهات الطبيعية في مرتفعات عسير، وخاصة المواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة المُحاطة بغابات “العرعر ” وهي تحتضن الضباب الكثيف، إضافة إلى المدرجات الزراعية الممتلئة بمياه الأمطار، التي تجذب المتنزهين لما ترسمه من لوحات جمالية طبيعية تجمع بين البساط الأخضر، وتدفق شلالات السيول منها.