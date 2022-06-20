حـذرت القـوات الخاصة للأمن البيئي من الصيد بأشكاله كافـة دون ترخيص، ومن ذلك طرح أو شبك أنواع الصقور، بما فيها الصقر الوكري والشاهين الجبلي في جميع مناطق المملكة بلا استثناء.

غرامة كبيرة:

وأكـدت القوات الخاصة للأمن البيئي متابعـة أنشـطة الصيد وما ينشـر في هذا الشـأن عبر مختلـف المنصات، ومن يخالـف ذلـك سـتطبق بحقـه العقوبات النظاميـة الموضحـة في نظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية والتي تنص على أن عقوبة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال، وعقوبة استخدام الشباك والأشـراك في الصيد 100 ألـف ريال، موضحة أن تراخيص الصيد تتم من خلال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

أرقام البلاعات:

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقـم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والريـاض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.