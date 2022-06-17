حث الأمن العام المواطنين والمقيمين على ضرورة الإبلاغ عن المتسولين، مؤكدًا أن ظاهرة التسول تخطف الصدقات من محتاجيها.

الإبلاغ عن المتسولين

وقال الأمن العام، إن التسول يخطف الصدقات من محتاجيها، مناشدًا ضرورة مكافحة المتسولين والقضاء على هذه الظاهرة.

ودعا في انفوجراف عبر حسابه بموقع “تويتر”، إلى الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع المناطق.

وتستمر الجهات الأمنية بالأمن العام في مهامها بضبط المتسولين، في مختلف المناطق وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.

عقوبة التسول

ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.