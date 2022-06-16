أعاد الأمن العام تحذيره بشأن التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، مناشدًا المواطنين بعدم التجاوب مع إعلانات الشركات الوهمية.

التحذير من الإعلانات الوهمية

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.

وفي وقت سابق، قال الأمن العام في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “احرص على توعية من حولك بخطورة الفوركس غير المرخص لخلق مجتمع آمن وواع”.



تحذيرات دائمة من الفوركس

وكانت وزارة التجارة أطلقت في أبريل الماضي تحذيرًا شديدًا بشأن التعامل مع شركات الفوركس غير المرخص. وكتبت في تغريدة على حسابها الرسمي: “لا تخسر أموالك بسبب تعاملك مع أشخاص أو جهات يروجون للفوركس غير المرخص”.

وتحذر الجهات الرسمية بشكل دائم المتعاملين في الأوراق المالية والمواطنين من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا استثمارية ووعودًا بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.