رصد الأمن العام، مواطن يقوم بالتسول من أمام أحد المحلات التجارية، بالإضافة إلى 3 مقيمات ومواطنة يمارسن التسول أمام بعض المحلات.

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو، رصد وضبط امرأة تقوم بالتسول المباشر واستعطاف المارة أمام أحد المساجد في مكة المكرمة؛ بالإضافة لرصد وضبط مواطن يقوم بالتسول أمام أحد المحلات التجارية.

كما رصدت القوات الأمنية، مقيمة من جنسية أجنبية لمخالفتها نظام أمن الحدود، تقوم بالتسول من المارة أمام المحلات التجارية، وتم ضبطها في منطقة مكة المكرمة.

وفي منطقة الرياض، تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية برفقتها طفلتان وذلك بعد قيامها بالتسول المباشر أمام إحدى الصيدليات. كما تم رصد وضبط مواطنة بعد قيامها بالتسول المباشر أمام إحدى المحلات التجارية.

عقوبة التسول

ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.