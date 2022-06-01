حذرت مديرية الأمن العام، من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة؛ نظرًا لعدم وجود ضمانات لحفظ حقوق المتداولين.

وقالت المديرية في تغريدة: ” الفوركس غير المرخص، ضماناتهم وهم”.

تطويق نشاط الفوركس

وفي أبريل السابق، أطلقت وزارة التجارة تحذيرًا شديدًا بشأن التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة. وكتبت في تغريدة على حسابها الرسمي: “لا تخسر أموالك بسبب تعاملك مع أشخاص أو جهات يروجون للفوركس غير المرخص”.

ولا تعتبر تحذيرات الجهات المختصة جديدة من نوعها؛ ففي 2017، أطلقت هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والاستثمار تطلق حملة توعوية ضد نشاط (الفوركس)، للتوعية من مخاطر التعرض للاحتيال.

وتحذر الجهات الرسمية المتعاملين في الأوراق المالية والعموم من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا استثمارية ووعودًا بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.