استذكر الأمن العام، الشهيد عبدالله مشاري نايف السبيعي، الذي استشهد خلال أدائه عمله في محافظة الطائف، إثر عمل إجرامي في يونيو 2018.

ذكرى الشهيد:

ونشر الأمن العام إنفوجراف يستذكر الشهيد الشبيعي، على حسابه بموقع “تويتر”، قال فيه: “في ذاكرتنا.. عبدالله بن مشاري نايف السبيعي.. الذي استشهد في 15- 9-1439هــ”.

تفاصيل الحادث:

وعن تفاصيل الحادث، استشهد وكيل رقيب عبدالله مشاري نايف السبيعي خلال أداء عمله في إدارة حركة المرور بشارع الجيش في محافظة الطائف، إثر عمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص بسلاح أبيض.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: إنه عند محاصرة الجاني من الجهات الأمنية أثناء محاولته الفرار باستخدام دورية المرور، ترجل منها وبحيازته السلاح الموجود داخل الدورية ليتجه إلى داخل مبنى حكومي وهو يطلق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما تطلبه الموقف لتحييد خطره، حيث تم القبض عليه بعد إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الجاني يدعى عبدالعزيز سعود سعد المعقبي المالكي، وهو من أرباب السوابق.