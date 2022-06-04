علق الباحث في العلاقات الدولية سلمان الأنصاري ، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى المملكة.

الرياض محط الأنظار:

وقال الأنصاري خلال لقاء على قناة فرانس 24 إن الرياض أصبحت محط الأنظار للقوى العظمى، وهذا ليس لثقل المملكة فقط بل لحكمتها، مضيفًا: “كل الطرق تؤدي إلى الرياض”.

فترة تخبطات:

ولفت إلى أن فترة الرئيس بايدن هي فترة تخبطات ومن الأخطاء تحويل الأصدقاء إلى أعداء والعكس والتنازلات المتكررة مع إيران والفشل في مواجهة كورونا والفشل في التعامل مع طالبان والحدود الجنوبية مع المكسيك، مشيرًا إلى أن هذه كلها رسائل مقلقة لكل حلفاء أمريكا وليس السعودية فقط.

وتابع الباحث أن أمريكا في النهاية كما يُقال “آمنت بالله” وعلمت أن القرار الحقيقي سيكون في الرياض وكل الطرق تؤدي إلى العاصمة السعودية.