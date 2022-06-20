تشهد منافسات الموسم الرياضي الحالي منافسة قوية من فريقي الاتحاد والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف قاتلة لفريقي الاتحاد والهلال:

وتألق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، ونجحوا في تسجيل أهداف حاسمة بعد الدقيقة 85 في 4 مباريات أمام الاتفاق، الباطن، الفيصلي والأهلي، ليمنحوا العميد 12 نقطة.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تسجيل أهداف في الوقت القاتل خلال 4 مواجهات أمام كل من؛ الطائي والتعاون ومرتين ضد الرائد، ليحصد الأزرق 12 نقطة.

الفريقان في الدوري هذا الموسم:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، ويلعب الهلال ضد الفتح، يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني.