يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُعاني ضد الكبار:

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مخيب للآمال أمام الـ5 الكبار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد الشباب، ويُثير قلق الجماهير.

وفشل الراقي في تحقيق أي فوز أمام الـ5 الكبار في آخر 12 مباراة خاضهما ضدهم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بحصد 4 نقاط من التعادل في 4 مواجهات، وخسر 8 مرات.

الراقي ضيفًا على الشباب:

ويحل الراقي ضيفًا على الشباب، مساء يوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرائع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.