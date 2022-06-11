كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، عن أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو من أهدر حق النادي في استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بدلًا من إقامته في المغرب.

وكان المارد الأحمر تقابل مع الوداد المغربي في ملعب ” مركب” محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث أقيم نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فاز فيها الوداد بهدفين دون رد.

اتحاد الكرة المصري تجاهل طلب الأهلي

وقال الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: ” اتحاد الكرة المصري لبى طلب أحد الأندية وتقدم بملف استضافة نهائي الكونفيدرالية في مصر، ولم يخطرنا بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب، اتحاد الكرة المصري أهدر حق الأهلي”.

وأضاف الخطيب: ” استضافة نهائي أي بطولة مسؤولية اتحاد الكرة المصري وليس المارد الأحمر، أعضاء اتحاد الكرة المصري يرددون كلاماً غير صحيح، عيب عليهم أنهم يتولوا مسؤولية الكرة في مصر وهم لا يفقهون شيئًا عن القوانين”.

وتابع الخطيب: ” الأهلي عانى كثيرًا من تجاهل اتحاد الكرة المصري، على سبيل المثال أزمة المشاركة بكأس العالم للأندية في فبراير الماضي ووقتها لاعبو المارد الأحمر الدوليون كانوا مع منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون، ووعدنا اتحاد الكرة بحل الأزمة ولم تُحل، هل هذا يُعقل ؟ّ”.