تنطلق مواجهة الأهلي ضد بيراميدز مساء اليوم وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر لـ موسم 2020/2021.

المباراة تُقام في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه المؤقت سامي قمصان للفوز على بيراميدز والتأهل لنصف نهائي كأس مصر لمواجهة فريق بتروجيت، في دور نصف النهائي، ثم مواجهة الزمالك في نهائي الكأس.

وكان فريق الأهلي هزم إنبي في دور الـ16 ثم تأهل لمواجهة بيراميدز، بينما تأهل بيراميدز لدور الثمانية بعد إقصاء فريق سموحة.

طاقم حكام مباراة الأهلي ضد بيراميدز

المباراة سوف يديرها طاقم تحكيم روماني بقيادة إستيفان كوفاتش، كما يسعى الأهلي للثأر من بيراميدز حيث قام الأخير بإقصائه من كأس مصر نسخة 2019.

نتيجة مباراة الدوري

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي ضد بيراميدز التي أُقيمت في الدوري المصري لـ موسم 2021/2022 يوم 8 مارس الماضي، كانت انتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أن الأهلي المصري بصدد مقاضاة الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي أُقيم بين المارد الأحمر وفريق الوداد المغربي يوم 30 مايو الماضي.

وكشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو من أهدر حق النادي في استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بدلًا من إقامته في المغرب.

التقارير ذكرت أن المارد الأحمر شكّل لجنة قانونية مع إدارة التسويق لحصر الخسائر التي تكبدها النادي في أزمة نهائي دوري الأبطال وتم تحديد مبلغ يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين دولار.

واضافت التقارير أن المارد الأحمر سيتقدم بشكوى لوزارة الشباب والرياضة المصرية مع دراسة رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة.