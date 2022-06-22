يُعاني فريقا الأهلي والرائد من قلة تسجيل الأهداف مبكرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الأهلي والرائد يعانيان في بداية المباريات

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدفين فقط خلال الربع ساعة الأولى من المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أحرز الرائد هدفًا واحدًا، ليكون الأقل تسجيلًا في بداية اللقاءات.

ويدخل الأهلي والرائد مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز، وإنعاش حظوظهما في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، حيث إن الخسارة تُقربهما من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الرائد ضيفًا على الراقي غدًا

وتُقام مباراة الأهلي والرائد على ملعب مدينة الجوهرة المشعة في جدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الراقي في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.