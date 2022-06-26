يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استعادة توازنه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز على الشباب.

الراقي ضيفًا على الشباب:

ويلعب الشباب ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرائع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز:

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق فوز غائب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ 5 جولات، وإنعاش حظوظه في البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل.

وتعد مهمة الراقي في الهروب من الهبوط هي الأصعب، حيث إن فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ليس كافيًا لضمان البقاء، بل يتوقف استمراره على نتائج منافسيه في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي إلى تعثر فريق واحد من أندية الباطن، الرائد، الفيصلي والتعاون ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع فوزه على الشباب لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.