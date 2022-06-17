يُعد النادي الأهلي من أبرز المستفيدين من تأجيل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب مشاركة الأخضر في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

تأجيل آخر جولتين

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مؤخرًا، عن تأجيل موعد انطلاقة منافسات الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتقام يومي 23 و27 يونيو الجاري.

الأهلي أكبر المستفيدين من التأجيل

وجاء قرار التأجيل بمثابة طوق النجاة للنادي الأهلي في ظل تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، حيث تُساهم فترة التوقف الحالية في معالجة الأخطاء وخوض مباريات ودية قوية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الجمعة، مباراة ودية، ويطمح المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل جيد، وتجربة تكتيك جديد.

الراقي في الدوري

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم من تراجع النتائج هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 13 مرة، فيما خسر 9 لقاءات.