تسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يفاوض كريستيان تيلو:

وأشارت صحيفة GOL digital، إلى أن النادي الأهلي قدم عرضًا رسميًّا لنجم فريق ريال بيتيس الإسباني، كريستيان تيلو، للانتقال إلى صفوفه بعد نهاية عقده.

وينتهي عقد لاعب برشلونة السابق، كريستيان تيلو صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتس، يوم 30 يونيو الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية، ما يسهل التفاوض معه.

الراقي في الدوري هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

ويحتل الراقي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 13 مرة، فيما خسر 9 لقاءات.