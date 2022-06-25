كشفت تقارير صحفية عن أن الأهلي المصري بصدد مقاضاة الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي أُقيم بين المارد الأحمر وفريق الوداد المغربي يوم 30 مايو الماضي.

رئيس الأهلي هاجم اتحاد الكرة المصري:

وكشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو من أهدر حق النادي في استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بدلًا من إقامته في المغرب.

وكان المارد الأحمر تقابل مع الوداد المغربي في ملعب ” مركب” محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث أقيم نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فاز فيها الوداد بهدفين دون رد.

خسائر وصلت إلى 5 ملايين دولار:

التقارير ذكرت أن المارد الأحمر شكّل لجنة قانونية مع إدارة التسويق لحصر الخسائر التي تكبدها النادي في أزمة نهائي دوري الأبطال وتم تحديد مبلغ يتراوح ما بين ما بين 4 إلى 5 ملايين دولار.

واضافت التقارير أن المارد الأحمر سيتقدم بشكوى لوزارة الشباب والرياضة المصرية مع دراسة رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة.