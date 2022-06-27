ودع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الأولى في تاريخه، هابطًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي دوري يلو، وذلك بعد تعادله مع الشباب بدون أهداف في الجولة الثلاثين.

الراقي يودع دوري المحترفين:

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي، رغم تسجيل الليث هدفًا ولكن تم إلغاؤه بالدقيقة الـ15.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل التعادل السلبي مع إلغاء هدف ثانٍ لـ الليث وأهدر الراقي فرصة التقدم في دقيقتين خلال الشوط الثاني.

التعادل لم يُفد الراقي ليصبح رصيده 33 نقطة ويهبط لـ دوري يلو رفقة الفيصلي والحزم.