يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استعادة بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الشباب.

الأهلي يسعى لتحقيق فوز غائب:

ويحل الراقي ضيفًا على الشباب، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الراقي أمام أندية الرياض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه فشل في تحقيق الفوز آخر 9 مواجهات، واكتفى بالتعادل 3 مرات، وخسر 6 لقاءات.

ولم يحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أي فوز على فرق الرياض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تعادل مرتين وخسر 3 مواجهات، وكان آخرها هزيمته برباعية ضد الهلال.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرائع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.