أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 9.9%، مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021.

الناتج المحلي

وأضافت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بلغ خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2.6%.

الأنشطة النفطية

ونوهت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة النفطية بلغ 20.3% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية 3.7%.