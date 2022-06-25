قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الانسحاب من بطولة كأس مصر لـ موسم 2021/ 2022، وذلك بعد الكشف عن نتائج قرعة دور الـ16 من البطولة ظهر اليوم السبت.

وجاء بيان النادي الأصفر اعتراضًا على إجراء القرعة بالتوجيه المباشر وتعمد إبعاد الأهلي والزمالك عن بعضهما البعض حتى المباراة النهائية.

نص بيان الإسماعيلي:

وجاء بيان النادي كالتالي: “يرفـض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، ما حدث في قرعة دور الـ16 من بطولة كأس مصر موسم 2022- 2021، حيث إنها موجهة لصالح أندية معينة”.

وأضاف: “ويعترض النادي بسبب توجيه القرعة، حيث تعمدت رابطة الأندية ولـجـنـة المسابقـات باتحاد الكـرة، تثبيـت الأهلي والزمالك أول وثانـي الـدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلى الثامن بالقرعة”.

وواصل البيان: “ورفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، اعتراض النادي الإسماعيلي، خلال إجراء القرعة، بحجة تأجيـل النقاش إلى ما بعد القرعـة، إلا أنهـم رحـلـوا سريعًا دون الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية”.

وأضاف البيان: “أن هذه القرعـة لم تُجْـرَ بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حسـاب أندية أخرى، وهو ما يتخالـف مع مبـدأ تكافؤ الفرص، وبنـاء عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضًا على مـا حـدث؛ لحفظ حقوق النادي وجماهيره”.

وكان الفريق سيواجه الزمالك في دور الـ16 من البطولة، بينما يواجه الأهلي فريق مصر المقاصة.