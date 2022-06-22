أعلنت وكالة أنباء البحرين وفاة الإعلامي سعيد الحمد، الثلاثاء، وبينت أنه سيوارى جثمانه الثرى الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، في مقبرة المحرق.

ويعد الإعلامي الراحل من أبرز الشخصيات الإعلامية والأدبية في البحرين، فهو إعلامي وصحفي وكاتب بحريني الجنسية، له العديد من المواقف، ويعتبر أحد قامات الإعلام في البحرين، وقد سطع نجمه كمحلل سياسي من خلال مداخلاته في البرامج التحليلية.

سبب وفاة سعيد الحمد:

ونعى البحرينيون الصحفي والكاتب الراحل بعد أن توفي نتيجة أزمة قلبية داهمته مساء الاثنين، كما نشرت وسائل إعلام بحرينية وخليجية خبر وفاة الحمد الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الإعلامية والأدبية في البلاد، وقد اهتم في كتاباته طيلة مسيرته الطويلة بتناول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الكاتب البحريني تعرض لأزمة قلبية حادة ألمت به خلال الساعات القليلة الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى على وجه السرعة إلا أنه فارق الحياة قبيل دخوله المستشفى.

ووصف بحرينيون الكاتب الراحل سعيد الحمد بأنه المدافع عن عروبة البحرين، ناعين إيه عبر تويتر بكلمات الرثاء والدعاء له بالرحمة والمغفرة.