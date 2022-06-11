يفكر اتحاد الكرة المغربي في إقالة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش من تدريب المنتخب الأول لكرة القدم بسبب سوء النتائج وقبل 5 أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

وطالب الكثير من النقاد الرياضيين والجمهور في الرباط، بضرورة إقالة وحيد خليلوزيتش بسبب سوء النتائج، حيث خسر أسود الأطلس من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثية دون رد وديًا، ثم الفوز بصعوبة شديدة على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

أزمات متكررة لمدرب المغرب مع اللاعبين

جدير بالذكر أن وحيد خليلوزيتش كان دخل في أزمة مع حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي وعدد من اللاعبين الآخرين المحترفين بـ الدوريات الأوروبية ولم يقم باستدعائهم لمنتخب أسود الأطلس في تصفيات كأس العالم 2022 أو في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت بالكاميرون.

وكان المدرب البوسني صاحب الـ 70 عامًا تولى تدريب المنتخب المغربي في عام 2019 خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي حاليًا.