كشفت تقارير صحفية عن أن منتخب الإكوادور مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022 بـ قطر، بسبب خطأ إداري في تزوير جنسية أحد اللاعبين.

وقالت قناة “Azteca Deports”: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يستعد للإعلان عن استبعاد المنتخب بسبب تزوير جنسية اللاعب بايرون كاستيلو وهو في الواقع كولومبي الأصل وليس إكوادوريًّا.

تشيلي بديل الإكوادور:

وأضافت القناة أن المحامي إدواردو كارلتيزو قال بأن منتخب تشيلي سيكون هو بديل إكوادور في كأس العالم 2022 بـ قطر في حال صدر القرار الرسمي.

يذكر أن منتخب إكوادور يتواجد بالمجموعة الأولى مع منتخبات “قطر، هولندا، السنغال”.