أصدرت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالإمارات، تحذيرًا من تداول صور ومقاطع فيديو متعلقة بحادثة القتل التي راحت ضحيتها سيدة عربية بإحدى مناطق الإمارة قبل أيام.

ووفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية، قالت شرطة الشارقة إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال هذا التصرف غير المسؤول الذي لا يكترث بالحالة النفسية لعائلة الضحية، ويتنافى مع القيم الإنسانية في المجتمع .

الشرطة تحذر

وحذرت شرطة الشارقة من نشر أو تداول المادة المصورة لتلك الحادثة أو أي حادثة أخرى قد يتعرض لها أفراد المجتمع لما في ذلك من تبعات، وما تثيره من بلبلة ومخاوف، ونشر مشاهد العنف، مؤكدة على وعي المجتمع والتزامه بضوابط القانون.

تفاصيل الحادث

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أعلنت في وقت سابق، كشف غموض جريمة القتل التي راحت ضحيتها سيدة عربية عشرينية على يد زوجها، وذلك بعد العثور على جثتها في مركبتها بإحدى المناطق، وإلقاء القبض على الجاني.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ من سيدة لغرفة عمليات القيادة، يفيد باختطاف ابنتها من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة، وذلك بأحد مواقف السيارات التابعة لمقر سكنها في الشارقة، لتنتقل الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتعثر على الضحية مقتولة بعدة طعنات نافذة، وتلقي القبض على الجاني بعد هروبه، في زمن قياسي لم يتعد 120 دقيقة.