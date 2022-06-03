حذر الإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد من تعرض منطقة تبوك لرياح نشطة، ترتفع على إثرها الأمواج على شواطئ المنطقة. وأوضح تحذير المركز أن المناطق المتأثرة بنشاط الرياح هي: الوجه وأملج.

كما أوضح أن تأثر المنطقة بنشاط الرياح يبدأ منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.

توقعات الطقس اليوم

يذكر أن توقعات المركز بشأن طقس اليوم، تشير إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وتنشط حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

كما يبلغ ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.