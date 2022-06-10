كشف نادي الهلال سبب غياب اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا عن مواجهة نادي الاتفاق الودية، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة.

وكشف النادي، عبر حسابه في “تويتر”، أن بيريرا صاحب الـ26 عامًا غاب عن مباراة الاتفاق بسبب إصابته بالإنفلونزا.

ماثيوس بيريرا خارج مباراة الهلال والاتفاق:

وفاز نادي الهلال وديًّا على فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، وذلك تحضيرًا لآخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل محمد القحطاني الهدف الأول لأزرق الرياض.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح محمد القحطاني وموسى ماريغا في إحراز هدفين للزعيم، بينما سجل الاتفاق هدفًا ثانيًا.