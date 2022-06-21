يسير الاتحاد بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح في حصد العلامة الكاملة أمام 6 فرق.

الاتحاد يتألق أمام 6 فرق:

ويتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني، إلا أن الأزرق يتفوق في المواجهات المباشرة.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد العلامة الكاملة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام كل من؛ النصر، الأهلي، الحزم، الفيصلي، أبها والرائد.

العميد يفقد 23 نقطة ضد 7 فرق:

وتسببت 7 فرق في تقليص فرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعدما فقد أمامهم 23 نقطة سواء بالتعادل أو الخسارة.

وفقد العميد 6 نقاط أمام منافسه الأول على اللقب الهلال، و4 نقاط ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وخسر 3 نقاط أمام الشباب، الطائي والفيحاء، فيما أهدر نقطتين ضد الفتح وضمك.