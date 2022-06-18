عانى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من النتائج السلبية في آخر 7 مباريات سواء على المستويين الرسمي والودي.

وكان العميد خسر من الأهلي اليوم بنتيجة 3/ 2 وديًّا، وفي إطار التحضيرات لآخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال آخر 7 مباريات ودية ورسمية للعميد لم يعرف فيهم الفريق طعم الانتصار.

وكان آخر انتصار للعميد أمام الحزم بثلاثية دون رد قبل 90 يومًا من الآن.

ملخص مباراة الأهلي والاتحاد:

وسجل ثلاثية الراقي كل من “علي مجرشي وحسين المقهوي وحسن العلي”، بينما سجل لـ عميد جدة كل من المغربي حمدالله وهارون كمارا.

وسيواجه الراقي فريق الرائد يوم الخميس المقبل في الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” من بطولة دوري المحترفين، بينما يواجه نادي الاتحاد فريق الاتفاق أيضًا الخميس القادم.

العميد في صدارة دوري المحترفين برصيد 61 نقطة، أما الأهلي فمتواجد في المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.