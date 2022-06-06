أصبح نادي الاتحاد في وضع لا يُحسد عليه وذلك بسبب خلافه مع ناديي الشباب والنصر على خلفية ضمه لـ المغربي عبدالرزاق حمدالله من النصر وأحمد شراحيلي من الشباب.

📞 احمد الشيخي – مختص بالقضايا الرياضية:

من الصعب توقيع عقوبة على الاتحاد بالحرمان من التسجيل لـ4 فترات.

الحصاد الرياضي …

@ahmed9639 pic.twitter.com/4aYY7M9Btc — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 5, 2022

وتداول البعض أنباء عن وجود اتجاه لإيقاف العميد ومنعه من تسجيل الصفقات 4 فترات متتالية.

العقوبة واحدة لجميع المخالفات

ورد القانوني أحمد الشيخي على هذا الأمر قائلًا لـ قناة 24 الرياضية: ” ماذا لو قرر الفيفا مثلًا منع العميد من التسجيل لفترتين في قضية حمدالله، وأيضًا في نفس الوقت ماذا لو قرر الاتحاد السعودي في هذه القضية منع العميد من التسجيل لفترتين”.

وأضاف: ” من جهة أخرى البعض يقول النادي طالما ارتكب مخالفات متعددة على كل مخالفة راح يتعاقب، وإلا أنا الآن كنادٍ طالما ارتكبت مخالفة وعوقبت فيها أرتكب مخالفات أخرى طالما العقوبة واحدة”.

وتابع: “من الصعب توقيع عقوبة على الاتحاد بالحرمان من التسجيل لـ4 فترات”.