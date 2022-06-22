تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية على تحقيق الفوز.

الاتحاد والاتفاق في مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الاتحاد والاتفاق 23 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح العميد في تحقيق الفوز 12 مرة، مقابل 6 انتصارات لفارس الدهناء، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 مباريات.

ولم تنته آخر 12 مباراة بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل منذ عام 2013، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز 9 مرات، فيما حقق فارس الدهناء 3 انتصارات.

الفريقان في الدوري

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.