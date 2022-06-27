حصد نادي الاتحاد المركز الثاني في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليخسر اللقب في الجولة الأخيرة، بعد تعادله السلبي مع نادي الباطن.

تعادل يحرم الاتحاد من الدوري:

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع مطالبة العميد بنيل ركلة جزاء ولكن دون فائدة.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي الباطن تهديد العميد في أكثر من مناسبة، لكن دفاع الاتحاد ظل متماسكًا، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويخسر العميد اللقب بعد تعادله مع الباطن ووصول رصيده لـ 65 نقطة، بينما فاز الهلال على الفيصلي وأصبح رصيده 67 نقطة.