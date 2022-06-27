يطمح الاتحاد في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بشكل مميز، وتحقيق الفوز على الباطن.

الاتحاد يُنهي الموسم في ملعبه:

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويختتم العميد موسمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباراة على ملعبه للمرة الأولى منذ موسم 2014/ 2015، حينما واجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وانتهت المواجهة بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في آخر مواجهتين حاسمتين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسمي 2020/ 2021، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

الفريقان في الدوري:

ويحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.