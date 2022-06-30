أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تمديد عقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم.

كارتيرون مستمر مع الاتفاق

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للفرنسي كارتيرون فور قدومه لتدريب الفريق، ومحاضراته مع اللاعبين، وأعلن في نهايته استمراره حتى عام 2023.

وكان نادي الاتفاق قد تعاقد مع كارتيرون في شهر مارس الماضي، بعد رحيله عن تدريب الزمالك المصري، ونجح في تحسين أداء الفريق الأول لكرة القدم، والبقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق في الدوري

وكان يُصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على البقاء وسط الكبار حتى الجولة الأخيرة، إلا أنه حقق فوزًا قاتلًا على حساب الفيحاء بهدف دون رد، ليتأكد استمراره، فيما هبطت فرق الأهلي، الفيصلي والحزم.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة من الفوز في 8 مباريات، التعادل 10 مرات، وخسر 12 لقاء.