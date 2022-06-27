انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الاتفاق في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فارس الدهناء بهدف نظيف.

تعادل الفيحاء ضد الاتفاق:

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الفريقين، وتألق لافت من حارس مرمى الفريق الضيف، راس مبولحي تألق وأنقذ مرماه.

وأبعد مبولحي كرة ثابتة عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يبعد الدفاع كرة من عبدالله الخطيب عند الدقيقة 14، وأطلق محمد الكويكبي تسديدة مقوسة عند الدقيقة 24، إلا أنها مرت أعلى مرمى الفيحاء.

وأطلق نعيم سليتي تسديدة قوية، أبعدها الحارس عند الدقيقة 28، وأنقذ مبولحي فرصتين محققتين من انفرادين، لتستمر المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الاتفاق بالتعادل.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين أملًا في تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح محمد الكويكبي في هز شباك الفيحاء من تسديدة قوية عند الدقيقة 57، لتشتعل أجواء المباراة.

وواصل الفريقان الضغط لتسجيل هدف جديد، وسط تألق دفاعي من اللاعبين، لتنتهي أحداث مباراة الفيحاء ضد الاتفاق بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 34 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وينجو من الهبوط، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز العاشر.