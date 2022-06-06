أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية ضد نظيره الهلال، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري.

الاتفاق يواجه الهلال:

وأشار النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيواجه نظيره الهلال، يوم الجمعة الموافق 10 يونيو، في ملعب نادي الهلال بالرياض، أملًا في الاستعداد جيدًا للمنافسات المقبلة.

وتأتي هذه المباراة الودية، في إطار استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهتي الاتحاد والفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولتين الـ29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب عن فارس الدهناء 6 لاعبين لانضمامهم إلى منتخبات بلادهم، حيث يتواجد ثلاثي الاتفاق حامد الغامدي، إبراهيم محنشي وأحمد الغامدي مع الأخضر الأولمبي، والجزائري رايس مبولحي، التونسي نعيم سليتي والسويدي روبن كوايسون.

فارس الدهناء في الدوري هذا الموسم:

ويحتل فارس الدهناء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 61 نقطة.