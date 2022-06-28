بدأت منصة أبشر توظيف في اتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج المقبولين مبدئيًا على الوظائف العسكرية في حرس الحدود.

استعلام وظائف حرس الحدود

وللاستعلام عن النتائج يتبع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر توظيف عبر الرابط الرسمي الانتقال إلى إعلانات التوظيف. اختيار الوظائف العسكرية. تحديد الوظيفة التي قمت بالتسجيل عليها. الاطلاع على النتائج وباقي التفاصيل.

تفاصيل وظائف حرس الحدود

وكانت الإدارة المركزية للقبول بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت في وقت سابق أن الوظائف العسكرية متاحة للرجال فقط على الرتب العسكرية (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة،

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أن الوظائف ستكون في مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، تبوك، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية.