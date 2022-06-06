عبر العديد من مرتادي موقع تويتر من قيام إحدى النساء باستفزاز طليقها بصور زواجها من زوجها الجديد، مؤكدين عبر وسم “استفزت زوجها بصور زواجهم”، أنه لا يجب إهانة أحد الطرفين للطرف الآخر، أو استفزازه بأية وسيلة سواء أكان الهدف هو العناد أو تغطية الشعور بالندم.

الزواج مشاركة بين الزوجين

وعبْر الوسم غرد عبد الله بالقول: “رسالة للمتزوجين: الزواج مشاركة بين الزوجين في أمور الحياة في الفرح في الحزن في حل المشاكل ما فيه أحد كامل الكمال لله سبحانه لذلك عليكم بالتغاضي بالرحمة بالمودة فيما بينكم ترى بعض المشاكل حلها سهل فلا تصعبونها على أنفسكم وتخلون الشيطان يفرق بينكم”.

وكتبت ريحانة، عن الانتقام بعد الانفصال: “أكبر خطأ الطليقة تستفز طليقها والطليق يستفز طليقته من أجل الانتقام مثل ما دخلتي بالمعروف تخرجين بالمعروف وكذلك الرجل دخلت بالمعروف تخرج بالمعروف قال الله تعالى: “وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”.

مصير الأطفال بعد الطلاق

وقالت نجد الشمري: “أنا ما أستغرب إلا من الرجل اللي إذا طلق فجر في الخصومة مع طليقته ويرمي عياله ويضطهدهم بحرمانهم .. يا أخي حتى إذا طلقتها ولك أعذارك بطلاقها ولك أولاد منها طلق بمعروف وضمهم بمسكن ونفقة وبعضهم يحرم عياله أوراقهم الثبوتية عند التسجيل بالمدارس أو غيره نكاية بالأم؟”.

وشدد أحمد ناصر على أهمية احتضان الأبناء، كاتبًا: “إذا طلقت بنت الأجواد. عيالك ثم عيالك. من يربيهم أو يعتني فيهم لو تحطهم في سكن جنبك. تشوفهم ويشفونك. وهي إذا تزوجت خذ عيالك والله يستر عليها. أهم شيء العيال لا يضيعون”.

واعتبرت ديما أن الطلاق يجب أن يكون آخر حلول المشكلات لا أولها: “الطلاق حل لمشكلة وكل واحد يشوف حياته وليس بداية لمشاكل جديدة بينهم، انتهت علاقتك بأحد أنساه”.

وقالت منى أحمد إنه ليست هناك قاعدة ثابتة في هذا الخصوص فلكل قصة طلاق ظروفها الخاصة وهناك العديد من الحالات التي تنتهي بالتراضي بين الطرفين حتى في حالة عدم وجود أطفال.

وأضافت أنه ربما السبب يعود إلى أن كل طرف يحاول أن يثبت للطرف الآخر أنه هو الخاسر الأكبر من الطلاق.