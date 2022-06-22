أصبح النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي مهددًا بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

الانضباط تلزم الأهلي بسداد مليوني ريال

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلزام النادي الأهلي بدفع مليوني ريال لصالح الفيصلي بناء على القرار الصادر من غرفة فض المنازعات.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أنها خاطبت النادي الأهلي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة، إلا أنه لم يرد ما يفيد بتنفيذ القرار، كما ألزمته بدفع غرامة مالية تُقدر بـ50 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومنحت اللجنة النادي مهلة نهائية مدتها 30 يومًا بداية من تاريخ الإخطار بهذا القرار للالتزام بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (652/غ/2021) وتاريخ 1/12/2021 الصادر لصالح الفيصلي وفقًا لمنطوق قرار الغرفة.

قرار غرفة فض المنازعات

وجاء منطوق قرار الغرفة كالتالي؛ دفع النادي الأهلي مبلغ قدره مليونا ريال لصالح الفيصلي، و5 آلاف ريال، بجانب دفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة وقدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشددت اللجنة في بيانها على أنه في حالة عدم سداد النادي المبلغ خلال 30 يومًا سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأول هذا الموسم، وفي حالة استمرار النادي الامتناع عن تنفيذ العقوبة بعد الخصم سيتم منحه مهلة 15 يومًا، قبل توقيع عقوبة المنع من التسجيل، وعند الامتناع مجددًا سيتم هبوطه إلى الدرجة الأدنى.