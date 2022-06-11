نفت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، وجود أي حالة مصابة بمرض السل في مركز الإصلاح والتأهيل في الوقت الحالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن النزيل المصاب في وقت سابق كان قد تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي منذ أسبوعين وحالته الآن مستقرة، وما زال يخضع للعلاج والعناية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات المتبعة:

وأوضحت صحة البحرين، في بيان لها عبر “تويتر”، أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من قبل الفريق الطبي بناءً على بروتوكولات عالمية، وتم الانتهاء من إجراء جميع الفحوصات اللازمة بشكل احترازي على بقية النزلاء المخالطين للاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام، مشددة على عدم رصد أي إصابات بين المخالطين.

ودعت الوزارة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله حول انتقال العدوى للنزلاء، أو عدم حصولهم على العناية الطبية اللازمة حيال ذلك.