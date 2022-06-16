أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” عن بدء طرح إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي من خلال طرح خاص.

وقالت شركة “البحري” في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن قيمة الطرح تصل إلى 3.9 مليار ريال، وسيتم تحديد مبلغ وشروط طرح الصكوك حسب ظروف السوق.

وأضافت أن الطرح يبدأ اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، وينتهي يوم 21 يوليو 2022.

الفئة المستفيدة:

وأوضحت أن الفئة المستهدفة هم العملاء المؤسسون والمؤهلون حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وعينت البحري شركة الراجحي المالية وإتش إس بي سي السعودية وشركة الأهلي المالية كمديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين.

الحد الأدنى للاكتتاب:

وذكرت أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، ويحدد سعر طرح الصك حسب ظروف السوق، وتبلغ مدة استحقاق الصك 7 سنوات.

يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك.