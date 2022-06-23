يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الحزم اليوم.

بدلاء النصر يتألقون

ويُعد النصر هو ثاني أكثر فريق تسجيلًا بالبدلاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 7 لاعبين، ويتفوق عليه الاتحاد فقط، حيث أحرز له 8 لاعبين بدلاء.

على الجانب الآخر، يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل له أي لاعب بديل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علمًا بأنه هبط رسميًا لدوري يلو.

مباراة اليوم في الدوري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الحزم ضد النصر على ملعب نادي الحزم عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثالث بـ55 نقطة.