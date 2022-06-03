تعادل منتخب البرتغال مع جاره منتخب إسبانيا بهدف لكل فريق وذلك في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لـ موسم 2022/2023.

ملخص المباراة

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل المنتخب الإسباني حيث نجح ألفارو موراتا في إحراز الهدف الأول للاروخا بالدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل المنتخب البرتغالي ضغطه بكل قوة، لينجح بالدقيقة الـ83 عبر اللاعب ريكاردو هورتا في إحراز الهدف الأول لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

سيواجه المنتخب البرتغالي، نظيره منتخب سويسرا الأحد المقبل في الجولة الثانية في البطولة، بينما يلعب المنتخب الإسباني أمام منتخب جمهورية التشيك.

وستلعب كل من إسبانيا والبرتغال في كأس العالم 2022 بـ قطر نوفمبر المقبل.