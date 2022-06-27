توعد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان إثيوبيا بالرد على إعدام 7 أسرى من الجيش السوداني تم أسرهم في المواجهات التي دارت بين الجانبين قبل عدة أشهر في الفشقة.

البرهان يتعهد بحماية الحدود

وقال البرهان : الرد على أحداث الفشقة سيكون واقعًا ملموسًا على الأرض، وتعهد في نفس الوقت بمنع أي تحركات أو تعديات جديدة على الحدود. وأردف بالقول إن ما جرى من أحداث في الفشقة لن تتكرر مرة أخرى.

الجيش السوداني يتوعد بالرد

وكان الجيش السوداني تعد بالرد المناسب على إعدام إثيوبيا سبعة جنود ومدني سودانيين في فصل جديد من نزاع حدودي بين البلدين مستمرّ منذ عقود. وأعرب الجيش السوداني عن تعازيه لعائلات الجنود، قائلاً إن “العمل الغادر لن يمر من دون ردّ”.

وقال الجيش في بيان له اليوم: “في عمل يخالف كافة القوانين والأعراف الخاصة بالحرب وكذلك القانون الإنساني الدولي، أقدم الجيش الإثيوبي على إعدام سبعة جنود ومدني سودانيين كانوا أسرى حرب”